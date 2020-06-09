الرئيس السيسي يرسل برقية تعزية في وفاة الرئيس البوروندي

أرسل الرئيس عبد الفتاح السيسي، برقية تعزية في وفاة الرئيس البوروندي بيير نيكرونريزا.

وجاء نص البرقية: "بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن الشعب المصري أتقدم بخالص التعازي إلى الشعب البوروندي الشقيق ولكافة الأشقاء الأفارقة في وفاة الرئيس بيير نيكرونريزا، زعيمًا وطنيًا قدم الكثير إلى شعبه وبلاده، وبذل الكثير من العطاء والجهد لخدمة القضايا الإفريقية وللنهوض بالعمل الإفريقي المشترك في مواجهة التحديات المختلفة، داعيًا الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويلهم أسرته الصبر والسلوان، ومتمنيا كل التوفيق والتقدم للشعب البوروندي الشقيق فيما هو قادم".