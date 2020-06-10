المفوضية الأوروبية: إعادة فتح الحدود لن يكون ممكنا قبل يوليو المقبل

قالت المفوضية الأوروبية، إن إعادة فتح الحدود الخارجية لدول الاتحاد لن يكون ممكناً قبل بداية شهر يوليو المقبل.

وكانت المفوضية قد ناقشت الأمر في اجتماعها الأسبوعي، اليوم، حيث من المقرر أن تصدر خطوطاً توجيهية خلال أيام، من أجل تأمين إعادة افتتاح متدرجة وجزئية للحدود الخارجية.

وفي هذا الإطار، أكد الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية جوزيب بوريل - في تصريح أوردته وكالة "آكي" الإيطالية للأنباء - أن المفوضية ستوصي بإعادة فتح الحدود الأوروبية مع بعض الدول المجاورة والشريكة بناء على معايير محددة ومقاربة مشتركة بين الجميع.

وكانت الدول الأعضاء، قد قررت إغلاق حدودها الخارجية والداخلية منتصف مارس الماضي بسبب تفشي "كوفيد - 19" في العالم.

بدوره، أقر الجهاز التنفيذي الأوروبي، عدم وجود اتفاق بين العواصم على لائحة البلدان الواجب إعادة فتح الحدود معها.

أما بالنسبة للحدود الداخلية بين الدول الأعضاء ودول منطقة "شنجن"، فقد تم الاتفاق على إعادة فتحها بحلول 15 الشهر الحالي.

جدير بالذكر، أن الخطوط التوجيهية التي تصدرها المفوضية لا صفة إلزامية قانونية لها، بل تندرج في إطار التوصيات فقط.