خبير أمريكي: يصعب التكهن بموعد عودة الحياة الطبيعية بعد كورونا

رأى أنتوني فاوتشي مدير المعهد الوطني الأمريكي لأمراض الحساسية والأمراض المعدية،عضو اللجنة العلمية لادارة الرئيس دونالد ترامب لمكافحة الوباء، أنه "من الصعب التكهن بموعد عودة الحياة الطبيعية وانتهاء أزمة جائحة كورونا المستجد "كوفيد 19" على المستوى العالمي".

وأضاف فاوتشي، في مقابلة مع صحيفة "لا ستامبا" الإيطالية: "ليس هذا الشتاء. فالحل الحقيقي هو اللقاح، لذلك لن تعود الحياة إلى طبيعتها قبل عام على الأقل"، وفقا لما ذكرته وكالة "أكي" الإيطالية للأنباء.

وأوضح الخبير الصحي الأمريكي، الإيطالي الأصل، أن الإصابات المستقبلية بالوباء لا مفر منها. وقال "نحتاج إلى موظفين واختبارات وموارد لتحديد الحالات وعزلها وتتبع الاتصالات"، مشيرا الى أن توفر كل هذا من شأنه منع موجة ثانية لكورونا المستجد في فصل الشتاء القادم.