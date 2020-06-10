الجالية المصرية بنيوزيلاندا: الدولة أنهت كورونا بحظر شامل لمدة 33 يوما

قالت الدكتورة غادة داوود، رئيس الجالية المصرية في نيوزيلاندا، إن إعلان الدولة شفاء آخر مصاب لديها بكورونا، جاء بسبب إجراءاتها السريعة والشاملة والتحديثات اليومية لتلك الإجراءات: "عملوا حظر شامل أول ما وصلنا لـ100 حالة مصابة، وقفلوا كل حاجة لمدة 33 يوم".

وأضافت "داود" خلال مداخلة لها عبر "سكايب" ببرنامج "الحياة اليوم"، الذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على فضائية "الحياة"، أن المواطنين في نيوزيلاندا دائما ما كانوا يستمعون ويطبقون الإجراءات الاحترازية التي فرضتها الحكومة عليهم: "البلد كان كأنه مهجور تماما، وعندنا 5 ملايين مواطن"، موضحة أن الحكومة منعت مقابلة المواطنين مع بعضهم البعض، واقتصار المقابلة بين أفراد الأسرة الواحدة، دون التوسع في ذلك: "تعاون الشعب مع الحكومة كان ليه عظيم الآثر".

وأكدت أن الشرطة في نيوزيلاندا، طلبت منها التواصل مع المصريين المتواجدين هناك، وحثهم على اتخاذ كل الإجراءات: "البلد قعد 33 يوم كأنه مهجور تماما"، مشيرة إلى أن الدولة كانت دائما تتبع المخالطين لمصابي فيروس كورونا، وكانت أغلب الحالات يتم علاجها في المنزل وليس في المستشفى، ومن كان مصابا بالفيروس، كان يتم عزله عن أهله.