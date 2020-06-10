خبير علم أوبئة: أسبوع واحد فصل بريطانيا عن إنقاذ 20 ألف إنسان

قال عضو سابق في مجموعة علمية تقدم الاستشارات للحكومة البريطانية، اليوم، إنه كان من الممكن خفض عدد وفيات فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" إلى النصف في البلاد، لو كانت إجراءات العزل العام طُبقت قبل موعد فرضها بأسبوع واحد، وفقا لما ذكرته قناة"سكاي نيوز عربية" الإخبارية.

ويقدر العدد الرسمي المؤكد للوفيات بسبب "كوفيد-19" الذي يسببه الوباء في بريطانيا بأكثر من 40 ألفا.

ويتوقع أن يتخطى العدد 50 ألفا عندما تضاف له حالات الوفيات التي يُشتبه أنها بسبب الوباء.

وكان رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، قد أعلن فرض إجراءات العزل العام يوم 23 مارس الماضي.

وقال خبير علم الأوبئة، نيل فيرجسون، للمشرعين إن بريطانيا اتخذت الإجراءات الصحيحة في مواجهة كورونا المستجد لكن توقيتها كان متأخرا جدا، وفق ما أوردت وكالة "رويترز" للأنباء.

وأضاف فيرجسون، "حجم الوباء كان يتضاعف كل ثلاثة إلى أربعة أيام قبل التدخل بفرض إجراءات العزل. لذلك لو كنا طبقنا إجراءات الإغلاق قبل أسبوع واحد لكنا قللنا العدد النهائي للوفيات نحو النصف على الأقل".

وأوضح فيرجسون: "لذا فرغم أنني أعتقد أن الإجراءات كان لها ما يبررها لكننا لو كنا قدمناها قبل ذلك لرأينا عدد وفيات أقل بكثير قطعا".

واستقال فيرجسون من المجموعة الاستشارية العلمية لحالات الطوارئ، التي تؤدي دورا رئيسيا في وضع سياسة الحكومة، في مايو بعد أن ذكرت إحدى الصحف أنه انتهك قيود كورونا عندما التقى بصديقة.