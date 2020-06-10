"محلية النواب": تذكرة النقل العام تتكلف 8 جنيهات وتباع بـ4 فقط

اعتبر النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن هيئة النقل العام، من الهيئات الاقتصادية التي يجب إن لم تحقق الأرباح، لا تسجل خسائر.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، في برنامج "صالة التحرير"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن هيئة النقل العام، تحصل على دعم يزيد عن مليار جنيه من الخزانة العامة للدولة، وتحقق 300 مليون جنيه إيرادات.

وأوضح السجيني، أن قطاع هيئة النقل العام لديه 27 ألف عامل، مضيفًا: "أنا أفضل كل سنة أدفع من الخزانة العامة، بدل ما أنشئ مستشفى ووحدة صحية ومدرسة ومشروعات تبني البلد، لكن أصرف على هياكل عندها خلل".

وأشار إلى أن لجنة الإدارة المحلية، أوصت بإعادة الهيكلة والتطوير المؤسسي لهيئة النقل العام، لافتًا إلى أن رئيس الهيئة أخبره أن متوسط سعر التذكرة بدون دعم، 8 جنيهات ومتوسط السعر حاليًا 4 جنيهات، مقترحًا تحريك السعر من 4 لـ6 جنيهات على مراحل ممتدة، وتعظيم الموارد الأخرى.

وتابع: "المواطن المصري بينزل من الأتوبيس اللي متبهدل فيه، وبيركب توكتوك لمشوار من محطة لمحطة، وبيدفع في التوكتوك قد أيه".