من البرلمان.. رئيس "النقل العام" بالقاهرة: دراسة لتحريك أسعار التذاكر

كشف اللواء رزق علي مصطفى رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة، عن تقدمه دراسة لتقليل الدعم خلال 3 سنوات، وفي مقدمتها تحريك قيمة التذكرة لا سيما أن تكلفة التذكرة على الهيئة تقدر بنحو 8 جنيهات، فيما أن 80% من تذاكر الهيئة تباع للجمهور بـ4 جنيهات، لكنه بانتظار الرد.

وأضاف علي، خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجيني اليوم؛ لمناقشة موازنة هيئة النقل العام بالقاهرة للعام الجديد 2020/2021 - أن الهيئة تعاقدت على 60 أتوبيسا جديدا يقدم خدمات متميزة، منهم 30 أتوبيسا في شهر يوليو المقبل، مقابل تذكرة 10 جنيهات.

وتابع مصطفى بأن الدعم الموجه للهيئة انخفض العام الجديد 2020 - 2021 بواقع 50 مليون جنيه عن العام الجاري 2019/2020، ولدينا 350 خطا على مستوى الجمهورية.

وأشار مصطفى إلى أن هناك خسائر تتكبدها الهيئة لا سيما أن لديها 27 ألف عامل وهو عدد كبير، معظمها في القطاع الهندسي وتشكل عبء علي الهيئة، حيث يبلغ عدد السائقين 7 آلاف مقابل 4 آلاف محصل، و8 آلاف بالقطاع الهندسي من ميكانيكية وغيرها، في حين أن الهيئة يكفيها 20 ألف عامل فقط.

وأكد أن هناك نحو 900 عامل كانوا يعملون أيضا بترام مصر الجديدة، ما جعله يعرض عملهم قطاع آخر للاستفادة منهم، وهو ما دفع النائب أحمد السجيني إلى مطالبته بتقديم ورقة متكاملة بشأن مطالبته وخطته للتطوير المؤسسي للهيئة، مع التوصية بعقد اجتماع يضم هيئتي نقل القاهرة والإسكندرية، بحضور وزير التنمية المحلية والمحافظين.