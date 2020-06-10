نجوم الفن يهنئون الشرنوبي بعقد قرانه على راندا رياض

هنأ نجوم الفن الفنان محمد الشرنوبي بعد عقد قرانه على راندا رياض مديرة أعمال الفنانة الكبيرة أنغام، ظهر اليوم.

وكتبت الفنانة هنا الزاهد "مبرووك بتمنالكم التوفيق"، بينما هنأتهما الفنانة هدى المفتي على عقد قرانهما " ألف مبروك ياحبايبي"، كما كتب الفنان خالد أنور "مبرووووك".

وهنأت الفنانة كارمن سليمان العروسين "ألف مبروك ياحبابي ربنا يسعدكم"، كما كتبت الفنانة مني زكي "مبروووك" .

وظهر"الشرنوبي" مع راندا رياض في لقطات رومانسية، في حين التزم كل من الشرنوبي، وراندا بجميع الإجراءات الوقائية المتبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وقالت راندا: "الحمدلله الذي تتم بنعمته الصالحات تم عقد قراني على زوجي وحبيبي محمد الشرنوبي، ربنا يرزقنا الطريق الصالح والناجح مع بعض يا حبيبي إن شاء الله و يخليك دايمًا سند و ضهر ليا".

وأضافت: "بنعتذر لكل قرايبنا وأصحابنا إننا معرفناش ناخد الخطوة دي وأنتم معانا بسبب ظروف الكورونا اللي العالم كلل بيواجها وحفاظًا عليكم أولاً وعلينا اقتصر على فوتوسيشن ووجود الأسرتين فقط بالكمامات في جنينة البيت، إن شاء الله الظروف دي تعدي ونعمل الفرح بوجود كل حبايبنا معانا".