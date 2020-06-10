وزير خارجية لبنان يطالب بتحرك دولي لمنع إسرائيل من ضم أراضي الضفة

أكد وزير الخارجية اللبناني ناصيف حتي، ضرورة التحرك بالتنسيق مع المنظمات والهيئات العربية والإقليمية والدولية، لمنع إسرائيل من القيام بضم 30% من أراضي الضفة الغربية المحتلة، باعتبار أن ذلك الأمر ينسف إمكانية قيام الدولة الفلسطينية المستقلة القابلة للحياة.

وجاء ذلك خلال مشاركة وزير الخارجية اللبناني في الاجتماع الاستثنائي على مستوى وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بشأن تهديد الاحتلال الإسرائيلي بضم أجزاء من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.

وأشار "حتي"، إلى أن الوضع يستدعي التحرك الفاعل والعاجل بالتنسيق بين منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية في مجلس الأمن ومع الأطراف الدولية الفاعلة والمنظمات الدولية والإقليمية المعنية.

وشدد وزير الخارجية اللبناني، أن المطلوب الخروج من حالة اللاحرب واللاسلم التي يستفيد منها الاحتلال الإسرائيلي، وتفعيل دور "الرباعية الدولية" من أجل إعادة إطلاق عملية السلام حسب المرجعيات الدولية المعروفة ومنها قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ومبادرة السلام العربية وذلك على أساس خريطة طريق واضحة وجدول زمني محدد.