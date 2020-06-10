مستشار ليبي: توقعت أن مصر ستحل أزمة ليبيا منذ 5 سنوات

قال رمزي رميح، مستشار المنظمة الليبية لدراسات الأمن القومي، إنه قد توقع منذ 5 سنوات بأن كل ما يحدث في ليبيا ستتداركه مصر وسيكون لها الفضل في عودة الأمن والأمان إلى الشعب الليبي مرة أخرى: "اللي مقدرتش تجيبه الإخوان لخراب مصر جابته لليبيا، والجائزة الكبرى لأهل الشر هي مصر".

وأضاف "رميح" خلال استضافته ببرنامج "الحياة اليوم"، والذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على فضائية "الحياة"، أن الحسم في ليبيا يجب أن يكون عسكريا وليس سياسيا، والحسم العسكري نريده ونأمل إليه، وهو ما قاله الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال إعلانه عن مبادرة القاهرة: "كان لدينا 30 ألف قطعة سلاح وأصبح لدينا 50 مليونا، خلاف عدد كبير من الميليشيات المسلحة، وحكومة الوفاق رهينة للميليشات المسلحة"، قائلا "الرئيس السيسي حمل عبئ هذه الأمة منذ 6 سنوات، وأعي جيدا إخلاص ذلك الرجل، ولم يمر عليه يوم إلا ويسأل عن ليبيا وما يحدث فيها".

وأكد أن مصر ليس لديها أطماع في ليبيا ولكنها تسعى إلى تمكين الشعب الليبي في الحكم هناك، وذلك بعدما سيطر عليه الميليشيات الإرهابية المسلحة، مشيرا إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد فضح أمام العالم لما يقوم به في ليبيا، وتعد تركيا حاليا هي العدو الأول للدولة الليبية.

وتابع: "نحن في طريقنا إلى اعتماد المبادرة المصرية لحل الزمة الليبية إلى الأمم المتحدة وليس لمناقشتها وإجبار الطرف الأخر عليها، وهناك بعد كبير يربط مصر وليبيا وهو البعد الديموغرافي لـ110 ملايين مصري منهم أكثر من 20 مليونا أصلهم ليبي وفى ليبيا أيضًا من هم من أصول مصرية".