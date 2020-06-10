وزيرة التضامن تستقبل والد جومانا بعد انتشار قصتهما على مواقع التواصل

استقبلت نيفين القباچ وزيرة التضامن الاجتماعي، المواطن أحمد جميل خليل إبراهيم، الذي انتشرت صورته، برفقة ابنته "چومانا"، على وسائل التواصل الاجتماعي، في استجابة إنسانية لحالته بعد أن شهدت صورته مع طفلته تعاطفا كبيرا على وسائل التواصل الاجتماعي.

ووجهت الوزيرة بصرف إعانة شهرية من المؤسسة العامة للتكافل ودراسة تمويل مشروع من بنك ناصر إلى جانب توفير فرصة عمل حتى إنهاء إجراءات تأسيس المشروع.

كما وجهت وزيرة التضامن الاجتماعي برفع كفاءة منزله أو توفير منزل بديل .

واشترطت وزيرة التضامن الاجتماعي، على المواطن أحمد خليل عدم ممارسة التسول، أو تعريض ابنته للخطر من جديد ليتمكن من الحصول على هذه المساعدات.

يشار إلى أن المواطن أحمد خليل، قد انتشرت صوره خلال اليومين الماضيين، على وسائل التواصل الاجتماعي، وحاول فريق التدخل السريع التابع لوزارة التضامن الاجتماعي الوصول إليه لعمل التدخلات المناسبة إلى أن تم العثور عليه بالتعاون مع وزارة الداخلية.