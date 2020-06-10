7 جنيهات.. ارتفاع أسعار الذهب في نهاية اليوم وعيار 24 يسجل 885 جنيها

ارتفعت أسعار الذهب في نهاية معاملات اليوم الأربعاء في البورصات العالمية والمحلية، حيث سجل عيار 24 مبلغ 885 جنيهًا، مقابل 878 جنيهًا في التعاملات صباح اليوم.

ويفسر إيهاب واصف نائب رئيس شعبة المشغولات الذهبية والمجوهرات الثمينة، هذا الارتفاع بسبب إبقاء بنك الاحتياطي الفيدرالي لسعر الفائدة دون تغيير عند 0.25%، بالإضافة إلى أنه تعهد باستخدام جميع أدواته لدعم الاقتصاد الأمريكي.

وأضاف أن المعدن الأصفر استطاع أن يعزز مكاسبه بعد بيان البنك الفيدرالي ليرتفع حوالي 1% عند 1730.49 دولار، ويسجل عائد السندات الأمريكية لآجل عشر سنوات أدنى مستويات خلال جلسة اليوم عند 0.767%.

وترصد "الوطن"، في ضوء ما تقدمه من خدمات يومية ومتنوعة للمتابعين والقراء، متوسط سعر أعيرة الذهب خلال نهاية تعاملات اليوم، التي ارتفعت بنسبة 1% مقارنة بالتعاملات التي وردت صباح اليوم.

أسعار الذهب

سجّلت أسعار الذهب، ارتفاعا بنهاية تعاملات اليوم الأربعاء، بقيمة 7 جنيهات، ليتراوح سعر جرام الذهب عيار 24، بين 882 و885 جنيها، فيما تراوح سعر جرام الذهب عيار 21، بين 772 و774 جنيها، بينما جاء سعر جرام الذهب عيار 18، بين 662 إلى 663 جنيها، مقارنة بأسعار تعاملات صباح اليوم.

سعر الجنيه الذهب

ووصل سعر الجنيه الذهب، خلال نهاية تعاملات اليوم، إلى 6 آلاف و192 جنيها.