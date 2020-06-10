تركيا تعلن وفاة 17 وإصابة 922 مواطنا بكورونا اليوم

أعلن وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، اليوم، تسجيل 17 وفاة و922 إصابة جديدة بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19" خلال الـ24 ساعة الماضية، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا".

وقال "قوجة"، في تصريح صحفي، إن هذه الأعداد الجديدة ترفع إجمالي الوفيات بالجائحة إلى 4746 شخصا، والإصابات بها إلى 173036 حالة.

وأضاف الوزير التركي، أن 2241 مريضا تماثلوا للشفاء اليوم ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين الذين غادروا المستشفيات بعد تعافيهم إلى 146839 مصابا، في حين يرقد 631 مريضا في وحدات العناية المركزة بينهم 280 مريضا يستخدمون أجهزة التنفس الاصطناعي.

وأشار "قوجة"، إلى أن المختبرات الطبية، أجرت اليوم 36521 تحليلا للكشف عن الفيروس ليرتفع عدد التحاليل التي أجريت منذ انتشار كورونا المستجد إلى أكثر من2.451 مليون تحليل.