تركيا: 1141 إصابة و28 وفاة جديدة بكورونا

أعلنت تركيا، اليوم، أنها سجلت 1141 إصابة جديدة بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، في حين سجلت 28 حالة وفاة جديدة بالفيروس، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا".

وقال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، إنه تم تسجيل 1141 حالة إصابة بكورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 162120 حالة.

وأضاف الوزير التركي، أن بلاده سجلت أيضا اليوم، عددا للمتعافين من الفيروس بعد شفاء 1594 حالة ليرتفع العدد الاجمالي للمصابين الذين غادروا المستشفيات بعد تعافيهم الى 125963 مصابا.

ارتفاع إجمالي الوفيات بالوباء إلى4489

وأوضح قوجة، أنه تم تسجيل 28 حالة وفاة بكورونا المستجد ليرتفع عدد الوفيات الى 4489 حالة في حين يرقد 662 مريضا في وحدات العناية المركزة بينهم 324 مصابا يستخدمون اجهزة التنفس الاصطناعي.

وأشار وزير الصحة التركي، الى ان المختبرات الطبية اجرت اليوم، 36155 تحليلا للكشف عن الوباء ليرتفع عدد التحاليل التي أجريت منذ انتشار (كورونا) في تركيا الى اكثر من 1.964مليون تحليل.