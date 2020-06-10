ضبط ألفي كمامة وأدوية غير مسجلة داخل صيدلية في أسيوط

تمكن فريق إدارة التفتيش الصيدلي بمديرية الصحة بأسيوط بالتنسيق وهيئة الرقابة الادارية وجهاز حماية المستهلك بالمحافظة من ضبط عدد 1924 كمامة و82 صنفا دوائيا غير مسجلة بوزارة الصحة بإحدى سلاسل الصيدليات الشهيرة.

بقيادة الدكتور أحمد مرعي مدير إدارة التفتيش الصيدلي بشن حملة مفاجئة عقب ورود.

كانت قد وردت معلومات لهيئة الرقابة الإدارية، مفادها امتناع أحد الصيدليات الشهيره عن بيع الكمامات وعقب تقنين الإجراءات تم إعداد حملة برئاسة اللواء محمد عاطف القليوبى رئيس جهاز حماية المستهلك بأسيوط والدكتور احمد مرعى مدير إدارة التفتيش الصيدلي بصحة أسيوط وبالتفتيش جرى ضبط 1924 كمامة و82 صنفا دوائيا غير مسجلة بوزارة الصحة.

وتنوع المخالفات بين امتناع عن البيع وحيازة أدوية غير مسجلة محظور تداولها وتم تحرير محاضر بالإجراءات للعرض على النيابة العامة للتصرف.

جرى التحفظ على المضبوطات وتحرير 12 محضر مزاولة مهنة الصيدلة بدون ترخيص وجار العرض على النيابة العامة.