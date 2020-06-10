الصحة: نتوقع ثبات أعداد مصابي كورونا بداية الشهر ثم انخفاضها

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، إن أرقام الوفيات لمصابي فيروس كورونا، هي المسؤولية الأساسية الآن أمام وزارة الصحة، ونسبة الوفيات بالنسبة لعدد مصابي فيروس كورونا 6.7%، وهي نسبة جيدة، وبالنسبة للتعداد السكاني، النسبة أقل من المعدل العالمي، ولكن وزارة الصحة، لا تقبل بهذه النسبة، وتستهدف عدم فقدان أي مصاب بفيروس كورونا.

وأضاف حسني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤليتي"، المذاع على شاشة "صدى البلد"، أن الأرقام الخاصة بالمتعافين، وصلت لما فوق الـ400 شخص باليوم، وهو ما قلل من نسبة الضغط على المستشفيات، وأغلب الحالات بسيطة وضعيفة.

وتابع حسني، أن الشهر الحالي هو الذي كان متوقع له زيادة الأعداد بالنسبة لمصابي فيروس كورونا، ونتوقع زيادات أخرى، ونتمنى ألا تتحقق هذه التوقعات، ونتوقع من بداية الشهر المقبل، ثبات الأعداد ثم الانخفاض، ومن الممكن أن كل هذه التوقعات لا تتحقق مع الاجراءات الاحرازية للدولة ووعي المواطنين، والاهتمام فور الاشتباه، والعلاج فور بداية الاشتباه.