إجراء تحليل "كورونا" لطفل بلا مأوى بعد العثور عليه بمحطة المنيا

خضع طفل عمره نحو 4 أعوام لتحليل فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وذلك قبل نقله لأقرب دور رعايه، بعد العثور عليه داخل محطة قطارات سكك حديد مدينة المنيا، دون التوصل إلي أحد من آهليته، إذ رفض الإفصاح بأي معلومات.

وكان مجلس مدينة المنيا تلقى إشارة من مأمور محطة سكك حديد مدينة المنيا، يفيد العثور علي طفل مجهول الهوية والعنوان، وعمره يترواح نحو 4 سنوات، داخل المحطة، وتم التحفظ عليه وحسن معاملته ورعايته، لحين إتخاذ الإجراءات اللازمة.

كلف العقيد محمد صلاح رئيس مركز ومدينة المنيا، مدحت رمضان سكرتير الوحدة المحلية، بالتنسيق مع وحدة حماية الطفل الفرعية بمجلس المدينة، وفريق أطفال بلا مأوي، ومسؤول خطة نجدة الطفل بجمعية كريتاس، إذ انتقل فريق لاصطحاب الطفل لأقرب مستشفي وأجريت له التحاليل والإشعات اللازمة علي نفقة الدولة، للتأكد من سلامة حالته الصحية، وجري إجراء تحليل فيروس "كورونا" له تمهيدا لنقله لأقرب دور رعايه لحمايته، وتقديم الدعم النفسي والمعنوي له ومناقشته لمعرفة هويته ومن ثم التواصل مع آهليته لإتخاذ اللازم.

بالعرض علي النيابة العامة قررت إيداع الطفل بمؤسسة البنين وعرضه علي الطبيب الشرعي لتسنينه "تحديد عمره".