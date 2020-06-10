إصابة رئيس قسم الصدر بمستشفى جامعة أسيوط بفيروس كورونا

أكد مصدر بجامعة أسيوط، إصابة الدكتور جمال ربيع، رئيس قسم الصدر بمستشفيات جامعة أسيوط بفيروس كورونا المستجد، وجرى نقله إلى عزل مستشفى الراجحى الجامعي.

ومن جانب آخر، قال الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، إن المستشفى الرئيس استقبل 110 مرضى بكورونا، مؤكدا تسخير إمكانيات الجامعة العلمية والبشرية فى تقديم الخدمة العلاجية العاجلة والسريعة لعلاج الحالات الحرجة من مصابي كوفيد 19 من المنتسبين للجامعة أو من خارجها، موضحا أنه جرى تخصيص 60 سرير عناية مركزة، و50 سريرا مزودا بأجهزة التنفس الصناعي وذلك لعلاج الحالات الحرجة والتداخلية من أصحاب الأمراض المزمنة مجاناً.

وأضاف رئيس الجامعة، أن المستشفى الرئيس استقبل 36 حالة حرجة في العلاج المجاني تتضمن 28 مريض في مختلف أسرة الرعاية المختلفة أعلى أجهزة تنفس صناعي إختراقى ، كما يوجد مرضى على أسرة رعاية مركزة بدون الحاجة لأجهزة تنفس صناعي ، كما تم تخصيص كامل الغرف بنحو 5 طوابق من المستشفى الجامعي الرئيسي للعلاج بأجر من مصابي كورونا، بلغت نسبة الإشغال بهم 65 غرفة من الحالات التى ثبت إيجابيتها بالفيروس وفى حالة طبية متوسطة سواء من المنتسبين للجامعة أو غير المنتسبين لها.