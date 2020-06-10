الرئاسة: مغالاة المستشفيات الخاصة في علاج مرضى كورونا محل اهتمام السيسي

علق السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، على مغالاة بعض المستشفيات الخاصة في أسعارها لعلاج مرضى فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، مؤكدا أن هذا الملف كان موضع اهتمام بالغ من الرئيس عبدالفتاح السيسي، فالشكاوى كانت بالفعل الفترة الماضية كثيرة، من مبالغة الأسعار الباهظة جدًا في مستشفيات القطاع الخاص لعلاج مرضى كورونا.

وأضاف "راضي"، خلال مداخلة هاتفية في نشرة أخبار "التاسعة"، الذي يُعرض على شاشة "التلفزيون المصري"، أن توجيه الرئيس اليوم، هو الاستناد إلى التجارب الموجودة في السابق أو الموجودة أيضًا حاليا، من خلال المبادرات الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار، فكانت تجربة مشاركة ناجحة جدًا، بين وزارة الصحة والسكان، وبين مستشفيات القطاع الخاص.

وأكد المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن في هذه التجارب، كان يتم التعامل من خلال وزارة الصحة، وتقديم المبالغ المالية من خلالها، على أنه يحفظ حق المواطن، ويحفظ حق المستشفى الخاص، وكان هناك قرار من وزارة الصحة، بتسعيرة معينة، لكن بعض المستشفيات لم تطبق ذلك بدقة.

وتابع: "جار دراسة التجارب اللي قولتها، لأنها تجارب ملهمة، وقد تساعد في خفض التكاليف، بحيث يكون إشراف من وزارة الصحة، يحفظ حق المستشفى، وأيضا يحفظ حق المواطن في العلاج بسعر ملائم ومناسب".