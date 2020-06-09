الرئاسة الجزائرية ترحب بالمبادرة المصرية بشأن ليبيا

أكد الوزير المستشار للاتصال الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، محند أوسعيد بلعيد، أن الجزائر تلعب دور الوسيط في الأزمة الليبية.

وقال بلعيد، إن الجزائر تقف على مسافة واحدة مع جميع الأطراف، لأنها تعمل على لعب دور الوسيط، والذي لا ينحاز لأي فريق أو ينتظر شيئا آخر، وفقا لما نشره موقع "العربية".

وأضاف أن الجزائر ترحب بالمبادرة الأخيرة لمصر لوقف إطلاق النار في ليبيا، مؤكدا أن الجزائر ترحب بكل مبادرة من شأنها كف الدماء.

وجدد بلعيد، تأكيده على أن الجزائر مهتمة بكل ما يجري في ليبيا، وهو ما عبر عنه رئيس الجمهورية في أكثر من تصريح.