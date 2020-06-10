مدير بنوك الدم: مينفعش ناخد بلازما إلا بعد 14 يوما من تعافي المتبرع

قال الدكتور إيهاب سراج الدين مدير بنوك الدم القومية لوزارة الصحة والسكان، إنه يتم التأكد في البداية من سبق إصابة المتبرع ببلازما الدم بإصابته بفيروس كورونا كدليل على الإصابة، وكذا فترة التعافي للمصاب: "كل البروتوكولات على مستوى العالم قالت إنه ميفعش ناخد من المتبرع إلا بعد مرور 14 لـ28 يوما من المسحة الثانية السلبية له".

وأضاف "سراج الدين" خلال استضافته ببرنامج "كل يوم"، والذي يقدمه الإعلامية بسمة وهبة، والمذاع على فضائية "ON E"، أن المتعافي يجب أن يمكث في البيت لتلك الفترة لحين التأكد من سلامته وتاريخ إصابته بالمرض: "أغلب الدراسات بتقول أن أفضل وقت يتم أخذ البلازما من المتعافين هو بعد مرور 14 يوم من الشفاء"، موضحا أنه يتم بحث الاشتراطات الخاصة بالمتعافي قبل أخذ العينات منه، مع إجراء تحاليل على البلازما فور أخذها من المتعافين من فيروس كورونا: "فيه تيم وورك من كل قطاعات الوزارة علشان نطلع المشروع بالشكل ده".

وأكد أن الدراسة الأولى للعلاج ببلازما الدم قد تم إجراؤها أولا في الصين على بلازما المتعافين، وفيها ذكرت الدراسة أن التحسن في الحالة تظهر في اليوم الرابع، والعلاج ببلازما الدم لها بروتوكول عالمي: "كل تجربة وكل دولة ليها ظروفها اللي تختلف عن باقي الدول الأخرى"، مشيرا إلى أن العلاج ببلازما الدم لم يتم تطبيقه في كافة مستشفيات وزارة الصحة ولكنه تم البدء على نطاق محافظات محددة للتأكد من صحة البيانات الخاصة بذلك البروتوكول العلاجي والتأكد من مدى سلامته.