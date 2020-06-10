المركزي الأمريكي يتوقع تراجع البطالة وانخفاض الناتج المحلي الخام

توقع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي "البنك المركزي الأمريكي"، اليوم، أن ينخفض معدل البطالة في البلاد إلى 9.3% نهاية العام الجاري وهو ما يمثل تراجعا للبطالة بنسبة 4% مقارنة مع ما هي عليه حاليا حسب وزارة العمل، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا".

وأوضح الاحتياطي الفدرالي، في بيان عقب اجتماع حول سياسته دام ليومين، أنه يتوقع أن ينخفض المعدل إلى 6.5% بحلول نهاية العام المقبل.

الاحتياطي الفيدرالي: كورونا تسبب في معاناة بشرية واقتصادية هائلة عبر الولايات المتحدة والعالم

وتوقع الاحتياطي الفيدرالي، انخفاض الناتج المحلي الخام بنسبة 6.5% لهذا العام، إلا أنه توقع نمو الاقتصاد مرة أخرى بنسبة 5% العام المقبل و 3.5% في عام 2022.

وأكد الاحتياطي الفيدرالي، مجددا أن فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" "يتسبب في معاناة بشرية واقتصادية هائلة عبر الولايات المتحدة والعالم وتتسبب التدابير المتخذة لحماية الصحة العامة في انخفاض حاد في النشاط الاقتصادي وزيادة في معدل فقدان الوظائف".

وذكر المجلس، أن "الاضطرابات في النشاط الاقتصادي هنا وفي الخارج أثرت بشكل كبير على الظروف المالية وأعاقت تدفق الائتمان (المالي) إلى الأسر والشركات الأمريكية".

وأوضح الاحتياطي الفيدرالي، أنه قرر الإبقاء على معدل الفائدة عند صفر إلى 0.25%، مشيرا إلى أن لجنته "تتوقع الحفاظ على هذا النطاق المستهدف حتى نثق في أن الاقتصاد قد تجاوز الأحداث الأخيرة ويسير على الطريق الصحيح لتحقيق أهداف التوظيف القصوى واستقرار الأسعار".

وتسبب الوباء في ارتفاع معدل البطالة إلى 13.3% حاليا حسب أرقام مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأمريكية.