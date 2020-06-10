مصطفى درويش عن إصابته بكورونا: أنا جامد أوي

كشف الفنان مصطفى درويش، تفاصيل إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، فذكر أنه ظهرت عليه أعراض الفيروس، فشعر بالقلق الشديد ومن أجل ذلك أعلن عن هذا بشكل فوري، من أجل التنبيه على كل من خالطه ومن باب الأمانة والحفاظ على صحة الآخرين لاتخاذهم الإجراءات الاحترازية.

وأضاف "درويش"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، على شاشة "التليفزيون المصري"، أنه لم يفكر سوى في المواطنين الذين خالطوه من أجل أن يفكروا في أنفسهم وأسرتهم وأن يتخذوا كافة الإجراءات الاحترازية ويلتزموا بالعزل المنزلي، مؤكدًا أن لديه ثقة كبيرة في الله لتجاوز المحنة.

وتابع: " إن شاء الله أزمة وتعدي على خير، ربنا كتبها لينا وهتعدي، أنا جامد جداً في المواقف دي".