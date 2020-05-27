مصطفى درويش عن دوره في مسلسل بـ100 وش: "فتحي البلطجي" موجود وسطنا

بطريقة مختلفة استطاع مصطفى درويش تحويل صورة البلطجي النمطية لشخصية احتار فيها متابعو مسلسل بـ100 وش بين الإعجاب بالأداء وكره الشخصية التي قامت بالاستيلاء على مبلغ المليار إلا ربع حصيلة عملية النصب الأخيرة لعصابة عمر وسكر.

عمل مصطفى درويش بمجال الفن بمحض الصدفة حيث عرض عليه مخرج شهير المشاركة في فيلم "كف القمر" أمام النجم الراحل خالد صالح دون تدريبات أو تجارب أداء، وإيمانا بموهبته وحضوره كان دافعا لإسناد العديد من الأدوار في أعمال مهمة مثل الداعية وحارة اليهود، فوق مستوى الشبهات، تفاحة آدم إلى أن وصلت مشاركته في الأعمال الدرامية لـ 30 عملا في أقل من 8 سنوات.

فتحي البلطجي ونقلة للنجومية

تم ترشيح مصطفى درويش بالاشترك في بطولة مسلسل "بـ 100 وش" بدور فتحي البلطجي عن طريق منتج العمل جمال العدل معربا بأنه ابن شركة العدل الجروب وسينرجي لتعاونه معهما في العديد من الأعمال في السابق، وكان عليه التحضير للدور عن طريق الملابس والإكسسوارات التي كانت تميز الشخصية قائلا: "الملابس قمت بشرائها من الوكالة وعدة محلات وكذلك الإكسسوارات، شخصية فتحي موجود وسطنا وأنا شخصيا تعاملت مع أشخاص مثله"، وعما يميز شخصية فتحي كبلطجي وإبراز دوره بذلك الشكل قال: "طريقة فتحي في المسلسل توحي بأنه ابن بلد وجدع لكنه خدام القرش بيجري ورا الفلوس ويحب المكسب" .

"عمي وعم عيالي".. أكثر الإفيهات انتشارا على صفحات السوشيال ميديا معربا عن سعادته لنجاح الدور والموصول بباقي فريق العمل لوجود روح الأخوة والصداقة بينهم طوال فترة التصوير التي امتدت الآن.

وعن ميعاد تصوير الجزء الثاني من المسلسل تابع بأن هذا من قرارات الشركة المنتجة وأنهم على تواصل لحين التجهيزات والبدء فورا في التصوير، منوها بأن مفاجآت الجزء الثاني ستكون كثيرة وغير متوقعة كما حدث في الجزء الأول.

صدفة غيَّرت مسار حياة مصطفى درويش جعلته يبحث جيدا عن أهدافه والسعي من خلالها بعد أن كان نائبا في إحدى شركات الاتصالات مرورا بالأعمال الحرة بإنشاء شركة مختصة في مجال السياحة قائلا إن الطموح والسعي وراء الحلم يتحقق بالاجتهاد وبإيمان من حولنا بقدرتنا.