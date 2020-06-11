الصحة العالمية: إصابات كورونا في مصر مستقرة رغم زيادة الأعداد

أكدت الدكتورة مها طلعت المستشارة بالمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، أن هناك استقرار في حالة انتشار فيروس كورونا في مصر، رغم زيادة عدد الحالات.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان، في برنامج "مساء dmc"، المذاع عبر فضائية "dmc"، أن عدد الحالات اليومية في مصر، يتراوح بين 1200 و1400 حالة، وأن الزيادة لم تشهد أعداد كبيرة، أو تضاعف الأعداد مثلما حدث في بعض الدول.

ونصحت "طلعت"، بتقليل العادات السيئة والالتزام بالاجراءات الوقائية، مطالبة كل مصاب بكورونا، أن يعزل نفسه لحين شفائه، حتى لا ينقل المرض لغيره، لافتة إلى أن نسبة انتقال المرض في مصر، 1.4 لكل مريض كورونا.

وأوضحت "طلعت"، أن المشكلة في الحالات البسيطة، لأنها تنقل العدوى لأفراد الأسرة والأصحاب والجيران، مضيفة: "بناشد أي حد مصاب، لو سمحتوا كفاية قوي الحالة، وياريت يتخذوا كل الإجراءات، عشان تفضل حالة واحدة بس".

وأشارت "طلعت"، إلى أن تشخيص إصابات كورونا، يختلف من دولة لأخرى، مشيرة إلى أن بعض الدول، يعتبر أصحاب الاعراض من مرضى كورونا، ودول أخرى تعتبر أصحاب المسحات الإيجابية فقط، هم مرضى كورونا.