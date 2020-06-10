الصحة العالمية: سيكون هناك إشراف كامل على آليات عودة الحج وطريقته

أعلنت منظمة الصحة العالمية، أنَّه حال عودة الحج ستكون هناك إجراءات مشددة وقوية للحماية من الإصابة بفيروس كورونا بالتعاون مع السعودية.

وقالت الدكتورة داليا سمهوري مديرة برنامج التأهب للطوارئ واللوائح الصحية الدولية بالمكتب الإقليمي لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية، إنَّ هناك تواصلًا كبيرًا بين المنظمة والمملكة وسيكون هناك إشراف كامل على آليات عودة الحج وطريقته.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده المكتب الإقليمي لشرق المتوسط اليوم الأربعاء عبر الفيديو كونفرانس.

وعن التحورات الجينية لفيروس كورونا، أشارت مديرة برنامج التأهب للطوارئ، إلى أنَّه "لم نلاحظ حتى الآن أي تحور جيني للفيروس، ولم تثبت حتى الآن تحورات غير التحورات الطفيفة المتعارف عليها".

وفيما يخص فترة حضانة الفيروس، أوضحت مديرة برنامج التأهب للطوارئ، أنَّها تتراوح بين يومين و14 يومًا وتختلف من شخص إلى آخر.