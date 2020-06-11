فيديو.. زاهي حواس: "هموت والدوري يرجع".. والأهلي نادي القرن

تحدث الدكتور زاهي حواس، وزير الآثار السابق، عن تطوير ميدان التحرير، قائلا: إن فتح المتحف المصري ليلا، خصوصا مع تطوير وإضاءة الميدان، مشيرا إلى أن متحف الحضارة موقعه فريد جدا، ويتحدث عن تاريخ مصر من عصر ما قبل التاريخ، حتى العصر الحديث، وسيتم وضع 20 مومياء ملكية بها، وسيتن عرضها بطريقة حضارية على مستوى عالي، ونتائج الـdna والآشعة المقطعية لكل مومياء.

وأضاف حواس، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤليتي"، المذاع على شاشة "صدى البلد"، أنه يتمنى عودة مسابقة الدوري العام بالقريب العاجل، "هموت والدوري يرجع، خصوصا وإني أهلاوي جامد والكورة دي حاجة جميلة في حياتنا كلنا، ولازم نبعد عن التعصب، ولازم نحب بعض، ونعرف إن في غالب ومغلوب".

واختتم زاهي حواس مداخلته مازحا: "الأهلي نادي القرن".