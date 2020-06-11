إصابة رئيس مدينة قطور بالغربية بفيروس كورونا

كشف مصدر مسؤول في مديرية الصحة بالغربية، عن إيجابية عينة رئيس مدينة قطور في تحليل كورونا، وتم عزله منزليا.

وتولى فريق من الطب الوقائي بمديرية الصحة بالغربية، أعمال تطهير مبنى المجلس، كما تم فحص المخالطين لرئيس مدينة قطور الجديد وعددهم 8 ومن بينهم أحمد المغاورى سليمان رئيس المدينة السابق وموظف العلاقات العامة، كونهم كانوا مخالطين لرئيس المدينة، وجاءت نتيجتهم سلبية.

وكان رئيس مدينة قطور الجديد تم أخذ عينة ومسحة منه قبل لقاء محافظ الغربية يوم السبت الماضي، في إطار إتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة انتشار فيروس كورونا، وجاءت النتيجة إيجابية.