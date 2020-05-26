سكرتير عام الغربية يتفقد أعمال تطوير سويقة قطور

تفقد اللواء شاكر يونس، سكرتير عام محافظة الغربية، مركز قطور، لمتابعة تنفيذ القرارات الاحترازية الصادرة بشأن إجازة عيد الفطر المبارك، حيث رافقه المحاسب أحمد المغاوري رئيس مركز ومدينة قطور.

وضمن جولته توجه سكرتير عام محافظة الغربية، لقرية دماط، لمتابعة أعمال تطوير منطقة السويقة بمدينة قطور، تمهيدًا لتجهيزها بالشكل اللائق للقضاء على ظاهرة الباعة الجائلين تمامًا، وبما يضمن الحفاظ على صحة وسلامة المترددين على الأسواق من المواطنين.

وأضاف "يونس"، أن مركز قطور شهد اليوم حملة مكبرة لتنفيذ أعمال النظافة العامة على ترعة ميت يزيد من وحدة سجين الكوم حتى وحدة بلتاج، وذلك بالتزامن مع تطبيق الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

من جانبه، أوضح المحاسب أحمد المغاوري، رئيس مركز ومدينة قطور، أنه تم رفع مخلفات القمامة من على ترعة ميت يزيد، ورفع تراكمات القمامة من إحدى البؤر بقرية الشين، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، بتكثيف الجهود التنفيذية بالوحدات المحلية بكافة المراكز والمدن خلال أيام العيد لرفع مستوى النظافة العامة، إضافة إلى رفع الإشغالات، واستمرار أعمال تطهير وتعقيم الشوارع يوميًا.