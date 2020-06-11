منها إقامة دعوى أون لاين.. تفاصيل الخدمات الرقمية الجديدة

منذ انتشار جائحة كورونا في العالم بوجه عام، ومصر بوجه خاص، اتجهت الأنظار نحو الخدمات الرقمية والإلكترونية، والتي توفر المجهود والوقت على المواطنين، في الانتهاء من مصالحهم وأعمالهم بدون زحام.

لذا أعلن عمرو طلعت وزير الاتصالات، في مؤتمر صحفي عبر الإنترنت، عن خطة الوزارة التي تهدف إلي تفعيل 60 خدمة الكترونية لعدد من الوزارات في مجالات مختلفة.

وتستعرض "الوطن"، ضمن خدماتها التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة، تلك الخدمات التي تعمل وزارة الاتصالات على تطويرها للوزارات المختلفة.

الخدمات الرقمية الجديدة

ويتوقع أن تنتهي الوزارة من طرح جميع الخدمات الالكترونية في نهاية العام، وهي كالتالي..

خدمات الكترونية لوزارة التموين

تحديث البطاقة التموينية.

استخراج بدل فاقد.

إضافة عضو أو حذفه.

فصل البطاقات للمتزوجين أو الأرملة والمطلقة.

خدمات الكترونية وزارة العدل

خدمات التوثيق.

خدمات الشهر العقاري.

خدمات استخراج جميع التوكيلات بكافة أشكالها.

إقامة دعوى مدنية عبر منصة البوابة الإلكترونية للحكومة.

الخدمات الالكترونية لوزارة الداخلية

سيتم إتاحة خدمات سداد رسوم وتجديد جميع التراخيص إلكترونيا.

دفع وتحصيل المخالفات المرورية

خدمة التأمين الإجباري للسيارات.

خدمات الكترونية للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

إضافة عضو مجلس إدارة أو تغير عضو للجمعيات الأهلية.

تأسيس الشركات

وسيتم تطبيق تلك تلك الخدمات عبر عدة وسائل هي:

بوابة الحكومة الإلكترونية.

مكاتب البريد.

مراكز الخدمات المجتمعية.

مراكز الكول سنتر للتيسير على ذوي الإعاقة والمسنين.

مراكز الخدمات الجماهيرية والتكنولوجية بالمجتمع المحلي والمراكز ودواوين المحافظات.

تطبيقات الهاتف الذكي.