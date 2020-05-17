للعمل الحر وعن بعد.. تفاصيل مبادرة "شغلك من بيتك" من وزارة الاتصالات

أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومعهد تكنولوجيا المعلومات، فتح باب التسجيل في مبادرة "شغلك من بيتك" للعمل الحر والعمل عن بُعد.

وتستهدف المبادرة تشجيع العمل الحر والعمل عن بعد من المنزل وذلك تماشيًا مع الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد خلال الفترة الحالية، ومنعًا للتزاحم بأماكن العمل.

وتشترط المبادرة للراغبين في الانضمام أن يكون لديه القدرة والمهارة الكافية للعمل عن بعد، وأن يكون لديه خبرة في مجال عمله عن طريق العمل في نفس المجال سابقًا على أرض الواقع.

ويمكنك الحصول على تدريب مجاني على منصة "مهارة تك" للتعلم عبر الإنترنت، وللتعرف على كيفية البدء في العمل المستقل والعمل عن بعد من خلال استكشاف دورات العمل المستقل التي يتم تقديمها باللغة العربية ومترجمة إلى لغة الإشارة، إضافة إلى العديد من الدورات الفنية للتخصصات الفنية المطلوبة بشدة في منصات العمل الحر المختلفة.

وتقدم المبادرة مجانًا الآتي

- تدريب أون لاين في مجال العمل الحر Freelancing.

- لقاءات أسبوعية للإجابة على الأسئلة والاستفسارات.

- استشارات فنية من خلال خبراء في المجال.

- محاضرات تفاعلية أون لاين.

ويمكنك التسجيل بالمبادرة من هنــــــا، ومتابعة اللقاءات الأسبوعية عبر صفحة الفيسبوك من خلال الرابط: facebook.com/ITIFreelancingZones