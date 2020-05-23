لجميع الشباب.. شروط فرص التدريب عن بعد من وزارة الاتصالات

تقدم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فى إطار استراتيجيتها للمساهمة فى تنفيذ خطة الدولة لبناء الانسان المصري، أطلق معهد تكنولوجيا المعلومات، مبادرة "شغلك من بيتك"، وتهدف إلى توعية وتدريب الشباب على مهارات العمل الحُر، والعمل عن بعد، وإتاحة فرص دخل متميزة من خلال الشراكة مع عدد من منصات العمل الحُر.

وترصد "الوطن" في هذا التقرير، أبرز المعلومات عن المبادرة وشروط الالتحاق.

-تستهدف المبادرة إتاحة الفرص لمختلف فئات الشباب، ولا تشترط الخبرة.

-ترتكز المبادرة على ثلاثة محاور، حيث يشمل المحور الأول التدريب عن بعد عن طريق إتاحة دورات ومسارات تدريبية على المهارات التكنولوجية، الأكثر طلبا فى سوق العمل من خلال منصات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإلكترونية التابعة لجهاتها المختلفة.

-يتم التدريب الرقمى على مهارات العمل الحُر، والذي يساعد المقبلين على هذا النوع من العمل، على تنفيذ أولى خطواته.

-يتم إتاحة البرامج التدريبية باللغة العربية، وأيضا بلغة الإشارة في إطار العمل على تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وخلق مجتمع دامج لكل فئاته.

-المحور الثاني يتمثل فى الإشراف والتوجيه، ويشمل إشراك الخبراء فى المجال لتبادل الخبرات والنصائح، مع حديثى العهد بالفكرة، والراغبين فى تعظيم استفادتهم من منصات العمل الحُر المختلفة، من خلال لقاءات افتراضية أسبوعية ومحاضرات إلكترونية.

-يتضمن المحور الثالث، توفير امتيازات وفرص عمل مختلفة من خلال التعاون والشراكة مع منصات العمل الحُر مثل "حسوب"، وشركات التوظيف عن بعد، بحيث تتضمن المبادرة فرص لمجموعة متنوعة من أشكال العمل سواء داخليا أو عن بعد، مع شركات عالمية.

-للمشاركة فى المبادرة كمتدرب أو خبير أو شريك، يرجى زيارة موقع http://freelancingzones.com/أو صفحة "فيس بوك" ITI Freelancing Zoneshttps://www.facebook.com/ITIFreelancingZones/​.