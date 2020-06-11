استشاري حالات حرجة: لا داعي لتهافت الناس على البلازما كعلاج لكورونا

قال الدكتور حاتم عبدالله سليمان استشاري طب الحالات الحرجة في لندن، إن العلاج بالبلازما، تم استخدامه على مستوى محدود جدا في إنجلترا، ولم يتم استعماله إطلاقاً في المستشفى الذي أعمل به، وفي بعض الأماكن، تم استعماله فقط في إطار أبحاث مقننة، ولم يتم تعميمه مطلقا، لأنه لم يثبت حتى الآن، أن له فائدة.

وأضاف سليمان، خلال مداخلة عبر سكايب، مع الإعلامي عمرو خليل، في برنامج "من مصر"، المذاع على فضائية CBC، أن هناك تحمس من الجميع، بأن هناك أمل من علاج فيروس كورونا بالبلازما، وهي فكرة مبشرة، لكنها ليست بسيطة، ويجب قبل أن نعطيه للمريض، نطمئن أن هناك فائدة منه، وإلا سيكون الضرر أكثر من النفع.

وتابع: أنه من الجيد وجود خطة لدينا واستراتيجية للعلاج بالبلازما، إذا ثبت فاعليتها، وليس معنى ذلك، أن الناس تتهافت على العلاج بالبلازما، ويكون لديها قلق وإحساس بأن هذا هو العلاج، وأؤكد للناس، أننا حتى الآن، لا نعرف إذا كان ذلك العلاج أم لا، ولا داعي للتهافت عليه، وفي حالة أثبتت الأبحاث أن البلازما لها نتيجة، سنكون جاهزين لذلك، ولدينا كميات كافية، وهو ما نحتاجه.