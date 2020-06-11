محمد سمير: مصر تمتلك عقول وخبرات تمكنها من مواجهة أي أزمة

أكد الكاتب العميد محمد سمير، أن هناك دول تصرف الملايين، من أجل التأثير على الساحة الداخلية في مصر.

وقال سمير، خلال لقائه مع الإعلامي رامي رضوان، في برنامج "مساء dmc"، المذاع عبر فضائية "dmc"، إن البعض يسفه منا، ومن قدراتنا، مشددًا على أن مصر تمتلك من العقول والخبرات، ما يمكنها من مواجهة أي أزمة.

وأشار سمير، إلى أن الموارد المصرية محدودة، ولكننا مازلنا قادرين على تحديد الأولويات والصمود، مشيدًا بتعاون المواطنين خلال الفترة الحالية.

وتوقع سمير، حدوث بعض التأثيرات بسبب أزمة فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن هذا التأثير جزء من التأثير الذي وقع على العالم أجمع، لافتًا إلى أن السياحة وتحويلات المصريين في الخارج، وحركة التصدير، ستتأثر خلال الفترة المقبلة مضيفًا: "العالم مقبل على انكماش اقتصادي".

وتابع: "احنا جزء من العالم، ولازم كلنا نغير في أولوياتنا، وفي درجة الرفاهية، ويبقى عندنا نظرة مستقبلية، والدولة بتشتغل على ده، ولازم نعظم قيمة العلم، ولازم نهتم بالتعليم والبحث العلمي، والبحث العلمي هيخرجك من دواير صعبة مالهاش حدود"، مطالبًا بمضاعفة الجهد خلال الفترة المقبلة، والاستعداد للذكاء الاصطناعي، الذي سيقي على عدد كبير من فرص العمل في المستقبل، وأنه يجب تجهيز بدائل لهذه الوظائف.