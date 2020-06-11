أستاذ قانون: ننتظر اتفاقية مصرية يونانية لكبح جماح القرصنة التركية

قال الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي العام، إن مذكرة التفاهم البحرية، التي وقعت في نوفمبر عام 2019، بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والسراج، لم نخبر بها من قبل، ولم تؤيدها بلغة الأرقام دولة واحدة في العالم، وإن سفير الولايات المتحدة الأمريكية في اليونان حين تم إبرام مثل هذه المذكرة الشاذة الغريبة، صرح بأن تركيا هي الدولة الوحيدة في العالم، التي تنكر أن أي جزر يكون لها جرف قاري خاص بها، استقلالا عن يابس الدولة، وأيضا منطقة اقتصادية خالصة خاصة بها.

وأضاف سلامة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل، في برنامج "من مصر"، المذاع على فضائية CBC، أن هذا تأكيد وانعكاس للمادة رقم 121 من اتفاقية الأمم المتحدة عام 1982، حتى إذا كانت تركيا ليست طرف في الاتفاقية فهذه المادة تحديدا، إحدى المواد العرفية الملهمة للكارثة.

وتابع: أن القانون الدولي ليس له استثناء فهو عام ومجرد، مشيراً إلى أن هذه الاتفاقية أكدت ورسخت حقوق الجزر اليونانية، سواء كانت في البحر الأدرياتيكي أو غيره، ومن ثم لا تستطيع أن تزعم تركيا مرة ثانية بأن هذه الجزر ليس لها أي مناطق اقتصادية خاصة بها، استقلالا عن اليابسة، لذلك ستكون هناك اتفاقية أخرى مصرية يونانية، لتعيين الحدود البحرية بين الدولتين، ولأول مرة أن كل هذه الاتفاقيات، ستؤدي إلى كبح جماح الزحف البحري والبري، والامتداد البري والقرصنة التركية.