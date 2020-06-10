نشرة أخبار تركيا.. مظاهرات لأسر ضحايا التصدي لانقلاب يوليو 2016

احتشد العشرات من "المتصدين للمحاولة الانقلابية" في 2016 أمام وزارة الأسرة والعمل والخدمات الاجتماعية في تركيا، بسبب عدم وفاء حكومة حزب العدالة والتنمية، بالوعود التي قطعتها لهم وتوزيع المساعدات المالية التي وعدت بها للمتصدين للمحاولة الانقلابية وأقارب الشهداء.

وعقب احتشادهم أمام وزارة الأسرة والعمل والخدمات الاجتماعية أدلى المحتجون بتصريحات صحفية عبروا خلالها عن خيبة أملهم لعدم تحقيق الوعود التي قطعتها الحكومة لهم عقب المحاولة الانقلابية.

وقال أحد المشاركين: "نريد التعبير عن خيبة أملنا كضحايا وأقارب الشهداء بسبب الوعود التي لم يتم الإيفاء بها".

ويطالب المحتجون الرئيس رجب أردوغان بالوفاء بوعود حكومته، ووصف المحتجون "جمعية الغزاة وأقارب الشهداء" التي تأسست عقب المحاولة الانقلابية الغاشمة بأنها جمعية صورية، مطالبين بالمساعدات التي تم جمعها لأجلهم وبلغت قيمتها 300 مليون ليرة.