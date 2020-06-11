فيديو.. تفاصيل وفاة طبيب بكورونا بمستشفى أسوان بعد أيام من رحيل شقيقه

كشف الدكتور حاتم القاضي، نجل الدكتور أشرف القاضي، الذي توفى نتيجة تأثره بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، تفاصيل وفاة والده، مؤكدا أنه منذ آخر يوم في شهر رمضان الماضي، كان والده يعمل في عيادته، وتلقى 3 حالات كان مشتبه بإصابتهم بكورونا، ثم ثبت بعد ذلك إيجابية تلك الحالات للفيروس، مؤكدًا أنه بالرغم من ظهور أعراض بسيطة على والده، إلا أنه توفى إثر إصابته بالفيروس.

وأضاف "القاضي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "التاسعة"، الذي يُعرض على شاشة "التلفزيون المصري"، مع الإعلامي وائل الإبراشي، أن عمه الدكتور رأفت القاضي، أصيب بفيروس كورونا، وتلقى العلاج في أحد المستشفيات وبعد أن تحسنت حالته، المرض اشتد عليه مرة أخرى، وتم وضعه على جهاز تنفس صناعي، حتى وافته المنية.

وتابع: "عمي الدكتور رأفت كان دخل العناية المركزة، وتم تقديم له الخدمة الطبية، كما تلقى بلازما المتعافين في مستشفى أسوان الجامعي، زوجته مصابة، وبرضوا ابنه الدكتور أحمد رأفت مصاب هو الآخر بالفيروس".