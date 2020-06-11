لقرب امتحانات الثانوية العامة.. 3 إجراءات لـ"المعلمين" للحماية من كورونا

قال محمد عبدالله الأمين العام لنقابة المعلمين، إن لجنة مواجهة فيروس كورونا المستجد، اتخذت عدة قرارات لحماية الأعضاء، من الفيروس، خصوصا مع مشاركة عدد كبير من المعلمين والمعلمات، في امتحانات الثانوية العامة.

1- التعاقد مع 15 معمل تحاليل، و4 مراكز أشعة بأسعار مخفضة للمعلمين وأسرهم.

2- تعاقدت النقابة على إجراء تحاليل وأشعة مقطعية، لمن يريد من المعلمين وأسرهم.

3- فى حال وجود اشتباه بالإصابة بفيروس كورونا المستجد، يتوجه فورا لأقرب فرع لمراكز التحاليل أو الأشعة المتعاقد معه، بكارنيه النقابة فقط، دون الحاجة لوجود أى مستندات أخرى.