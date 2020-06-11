الكويت: 3682 عالقا مصريا يغادرون لـ4 محافظات عبر 21 رحلة

أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتي، اليوم، مغادرة 3682 من العالقين المصريين في الكويت، إلى محافظات سوهاج، القاهرة، الإسكندرية، وأسيوط؛ وذلك عبر 21 رحلة جوية.

وأوضح الطيران المدني، في بيان صحفي، أن الرحلات تضمنت 9 رحلات على متنهم 1545 راكبا إلى سوهاج، و7 رحلات على متنهم 1400 راكب إلى القاهرة، و3 رحلات على متنهم 419 راكبا إلى الإسكندرية، ورحلتين على متنهما 318 راكبا إلى أسيوط.

وأضاف الطيران المدني، أن الشركات الناقلة لتلك الرحلات، هي شركة طيران المصرية، فلاي ايجيبت، إير كايرو، شركة الخطوط الجوية الكويتية، وشركة طيران الجزيرة الكويتية، بواقع 8 رحلات لشركة طيران الجزيرة الكويتية، 6 رحلات لشركة الخطوط الجوية الكويتية، 3 رحلات لشركة طيران المصرية، 3 رحلات لشركة إير كايرو ورحلة واحدة لشركة فلاي إيجيبت.

وكانت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتي، أعلنت أمس الأربعاء، مغادرة 4108 من العالقين المصريين في الكويت إلى 4 محافظات، هي القاهرة، أسيوط، سوهاج، والإسكندرية؛ وذلك عبر 21 رحلة جوية.

وأعلنت سفارة مصر بالأردن، أن المواطنين العاملين بالأردن ممن قاموا بتسجيل رغباتهم في العودة إلى أرض الوطن عبر المنصة التي أنشأتها وزارة العمل الأردنية للعمالة الوافدة الراغبة في مغادرة المملكة والعودة إلى بلادها في الفترة من

24 مايو الماضي حتي 6 يونيو الجاري يمكنهم المضي قدما في حجز تذاكر سفرهم على الرحلات التي تنظمها شركتي "مصر للطيران" و"إير كايرو" من عمان إلى القاهرة خلال الفترة من 14 وحتى 20 يونيو الجاري.

وأضافت السفارة، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنه يمكن للمواطن سداد قيمة تذكرة رحلة الطيران والحصول عليها من خلال التواصل مع شركتي الطيران.

وأعربت السفارة، للمواطنين المصريين العاملين في الأردن عن أطيب التحيات والتمنيات.