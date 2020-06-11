سعر الدولار اليوم الخميس 11-6-2020 في مصر

تقدم "الوطن" سعر الدولار أمام الجنيه المصري في عدد من البنوك الحكومية والخاصة، اليوم الخميس 11 يونيو الحالي، وجاء سعر الدولار كالتالي:

سعر الدولار في البنك الأهلي

بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي نحو 16.12 جنيه للشراء، و16.22 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

بلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي نحو 16.13 جنيه للشراء، و16.23 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

بلغ سعر الدولار في بنك مصر نحو 16.12 جنيه للشراء، و16.22 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

بلغ سعر الدولار في بنك قناة السويس نحو 16.14 جنيه للشراء، و16.24 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

بلغ سعر الدولار في بنك الإسكندرية نحو 16.12 جنيه للشراء، و16.22 جنيه للبيع.