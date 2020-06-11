الأورمان تدعم زواج 118 فتاة يتيمة في جميع محافظات الجمهورية

أعلن اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، عن استكمال الجمعية لدعم زواج الفتيات اليتمات، حيث دعمت خلال يونيو زواج 118 فتاة من الفتيات اليتيمات غير القادرات بالقرى الأكثر احتياجًا بمحافظات القاهرة، الجيزة، القليوبية، المنوفية، الشرقية، الدقهلية، الغربية، كفرالشيخ، البحيرة، مرسي مطروح، الفيوم، بني سويف، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان.

وأكد شعبان، في بيان أصدره، أن دعم زواج الفتيات اليتيمات المقبلات على الزواج واللاتي تأخر زواجهن بسبب عدم مقدرتهن على تجهيز أنفسهن، هو نشاط خيري يأتي فى إطار خطط الجمعية لدعم شرائح الأيتام بشكل عام، وتقديم مساعدات مادية خيرية من شأنها دعم متلقى المساعدة فى بناء حياة جديدة.

وأوضح أن المشروع الخيري الإنساني لدعم زواج الفتيات اليتيمات بدأت الأورمان في تنفيذه منذ سنوات بكافة المحافظات حيث نجحت حتى الآن، في دعم إتمام زفاف الآلاف من الفتيات اليتيمات غير القادرات وتنظيم حفلات للزفاف الجماعي في جميع المحافظات، وذلك بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الصغيرة المنتشرة في أنحاء المحافظة.

جدير بالذكر، أن الجمعية دعمت منذ بداية العمل فى جميع المحافظات زواج (19893) فتاة يتيمة، وسعت ومنذ انطلاق عملها الخيرى في القاهرة والمحافظات إلى دعم زواج اليتيمات في كل نواحى حياتهم وتمكينهم من بداية حياة مطمئنة لإسعاد أبناء هذه الشريحة ولفت أنظار المجتمع إلى احتياجاتهم ومشكلاتهم كذلك تنظيم عشرات المئات من حفلات الزفاف الجماعى لدعم تزويج الفتيات اليتيمات، وإمداد أسر الأيتام بالمشروعات التنموية الصغيرة ومتناهية الصغر للعمل على نقل هذه الأسر من دائرة العوز والاحتياج إلى دائرة الاكتفاء والإنتاج.