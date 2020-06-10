"الأورمان" و"الأهلي المصري" يبدآن إعمار 65 منزلا في قريتين بالمنيا

بدأت جمعية الأورمان والبنك الأهلي في إعادة إعمار 65 منزلًا متهالكًا وفرشها بأثاث كامل، في عزبتي أبو غريب ومنيسي بمركز العدوة بالمنيا.

وأكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن التعاون مع البنك الأهلي المصري في إعمار القرى الأشد احتياجًا يعكس رؤية مشتركة بين الجانبين تهدف إلى دعم تطوير العمل الأهلي، والانتقال به من تقديم المساعدات الآنية إلى العمل وفق استراتيجية تنمية مستدامة، من خلال حسن استثمار المسؤولية المجتمعية للمؤسسات الاقتصادية الكبرى لصالح الأسر الفقيره في القرى الأشد احتياجًا، وذلك من خلال تغيير واقع هذه الأسر داخل القرى المستهدفة، والانتقال بها درجات متتابعة على السلم الاجتماعي لتمكينها من الحياة بشكل أفضل، وليس مجرد تقديم مساعدة آنية.

وقال "شعبان"، إن مراحل عمل تنمية وتطوير وإعادة إعمار القرى الأشد احتياجًا بالمنيا، تتضمن ترميم جدران المنازل المتهالكة، وعمل أسقف، وتركيب الأبواب والشبابيك، وعمل المحارة والدهانات، وتركيب السيراميك والحمامات والمطبخ، وعمل وصلات الكهرباء ومياه الشرب النقية، وفرش المنزل بالآثاث اللازم من غرف نوم وضيافة وأجهزة كهربائية.