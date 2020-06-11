رئيس مجلس مدينة رفح يراجع ملفات التعويضات وعمليات الصرف

بدأ رئيس مجلس مدينة رفح متابعة ملف التعويضات ومراجعة حالات الصرف وحل جميع المشكلات المعلقة.

وعقد العميد مصطفى محمد مصطفى رئيس مجلس مدينة رفح اجتماعا مع العاملين بالمجلس والمختصين العمل على مراجعة ملف رفح الخاص بتعويضات الأهالي والمزارعين.

وقال رئيس المجلس، إنه يسير بحسب تكليفات الوزارة والمحافظ بخطى ثابتة في العمل على مراجعة جميع الملفات الخاصة بالتعويضات والبدء الفوري فى العمل على تعويض المضارين من أبناء مدينة رفح.

كان اللواء عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، قرر بالتواصل مع وزارة التنمية المحلية، إبقاء رئيسي مدينتي نخل ورفح اللذين كانا ممن شملتهما حركة التنقلات فى مواقعهما، واستأنف كلا من العميد مصطفى محمد مصطفى رئيس مركز ومدينة رفح، وسليمان فرج رئيس مركز ومدينة نخل بوسط سيناء عملهما القائمين به كرؤساء للمدن.

بدوره بدأ سليمان فرج رئيس مركز ومدينة نخل عمله بزيارة مواقع يجرى التجهيز لتنفيذ مشروعات جديدة عليها لها بعد الزيارة الأخيرة لمحافظ شمال سيناء لتلك المناطق، والتكليف الفورى فى وضع خطة عمرانية وزراعية لتلك المنطقة.