جامعة بدر: نطبق أعلى معايير السلامة والأمان للوقاية من كورونا

أكد الدكتور مصطفى كمال، رئيس جامعة بدر في القاهرة، أن إدارة الجامعة تطبق أعلى معايير "السلامة والأمان"، للوقاية من جائحة وباء فيروس "كورونا" المستجد، للحفاظ على الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والموظفين العاملين بالجامعة والمترددين عليها من الزوار طبقا لإرشادات وزارتي "الصحة، التعليم العالي والبحث العلمي"، للحد من احتمالات الإصابة بالمرض.

وأضاف رئيس جامعة بدر، أن إدارة الجامعة اتخذت القرارات الإدارية اللازمة لتطبيق كل الإجراءات الاحترازية، بتخفيض عدد الإداريين والعاملين في الجامعة بشرط ألا تقل نسبة الحضور عن 50% بالتناوب بينهم، مضيفا أنه تم منع أي تداول للمستندات بين إدارات الجامعة المختلفة باليد والاستعانة فقط بالوسائل الالكترونية على شبكة الجامعة و"الميل"، للربط بين الإدارات وتوسيع منظومة التحول الرقمي التي بدأتها الجامعة منذ إنشائها.

وأضاف، أنه تم التنسيق مع عمداء الكليات لتحديد نسب حضور أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم للتواجد بالحرم الجامعي لتنفيذ الأعمال والمهام الأكاديمية سواء داخل الجامعة أو خارجها، موضحا أنه بالنسبة للإداريين في الكليات وسكرتارية عمداء الكليات يكون تواجدهم بالعمل طوال فترة السادة عمداء الكليات بشرط ألا يقل عددهم عن النصف.

وأوضح رئيس جامعة بدر، أنه يتم التنسيق بشكل يومي ومستمر مع جميع إدارات الجامعة المعنية لمتابعة الموقف والاطمئنان على تطبيق كل الإجراءات الوقائية من تطهير ورش للمنشأت ومتابعة تنفيذ الخطة الاحترازية التي وضعتها إدارة الجامعة لمواجهة فيروس "كورونا"، وإجراء الفحص الطبي الظاهري على المترددين على الحرم الجامعى من: "أعضاء هيئة التدريس، الموظفين، الزوار، الطلاب الجدد" والمزودة بكل الاستعدادات والمستلزمات الطبية.

وأشار رئيس الجامعة، عند دخول أي شخص من خلال جميع بوابات الجامعة، يتم له قياس درجة الحرارة والتأكد من ارتداء الكمامة الطبية، موضحا أنه تم التنبية على موظفي الإدارات المختلفة بالتواصل مع الإدارة في حالة وجود أي أعراض تمنعهم من الحضور إلى الجامعة.