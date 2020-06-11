عاجل.. الحكومة تعلن الموعد الجديد للحظر وإجراءات "عودة الحياة" بعد قليل

عقدت اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19"، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا قبل قليل، لتقييم وضع جائحة الفيروس في البلاد حاليا، وتقييم الإجراءات المنتظر اتخاذها خلال الفترة المقبلة، وذلك قبل انتهاء فترة سريان القرارات المتخذة، المقرر لها يوم السبت المقبل.

ومن المقرر إن يتم الإعلان عن مجمل الإجراءات التنظيمية المتخذة من قبل الحكومة في إطار خطة التعايش الحالية، تمهيداً لعودة الأنشطة المختلفة تدريجياً في مختلف القطاعات والأنشطة بالدولة، والمواعيد الجديدة لحظر التجوال.