روسيا: سنتخذ إجراءات للرد الشامل في حال نشر أسلحة نووية ببولندا

أعلن فلاديمير تيتوف ىالنائب الأول لوزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أن بلاده ستتخذ ردا شاملا على احتمال نقل الأسلحة النووية الأمريكية من ألمانيا إلى بولندا.

وقال تيتوف، في تصريح لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسيبة، اليوم:"إن تصريحات السفيرة الأمريكية في بولندا جورجيت موسباتشر بشأن هذا الاحتمال ستعني أن روسيا ستتخذ ردا شاملا على أي تهديد محتمل لها".

وأضاف تيتوف:"أن هذه التصريحات هي في الغالب ضربة للعلاقات بين الولايات المتحدة وألمانيا، وكذلك رد فعل على المناقشات السياسية الداخلية في ألمانيا بشأن الحاجة إلى تخزين الترسانات النووية الأجنبية على أراضيها".

وأوضح الدبلوماسي الروسي:"بغض النظر عن المعدات العسكرية، التي سيتم نشرها على الأراضي البولندية والتي تهدد بلادنا، فإن الجهات الروسية المختصة ستتخذ إجراءات شاملة للرد".

وكانت السفيرة الأمريكية في بولندا قد أعلنت مؤخرا عن احتمال نقل أسلحة بلادها النووية من ألمانيا إلى الأراضي البولندية.