وزيرة الهجرة: عودة 20 ألف مصري من الخارج.. ونبحث كيفية استيعاب العمالة

أكدت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، استمرار جهود إعادة العالقين والمصريين المتواجدين في الخارج من أصحاب المشاكل أو من انتهت إقامتهم.

وقال صلاح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم في برنامج "اليوم"، المذاع عبر فضائية "dmc"،: "عندنا أكتر من 20 ألف مواطن رجعوا وفيه تنسيق كامل بين السفارات والقنصليات في الخارج لعودتهم لأرض الوطن".

وأثنت مكرم على جهود وزارة الطيران المدني في نقل العالقين بالخارج مشددة على أن ذلك يرجع لتوجيهات القيادة السياسية بالإسراع في عودة كل من يلجأ إلى وطنه.

وأكدت مكرم أن إجراءات استقبال العائدين الاحترازية ترجع لوزارة الصحة، مشيرًا إلى أن دور الوزارة هو نقل كل طلبات نقل المصريين في الخارج، للجنة المختصة بإعادة العالقين، مشددة على أن النجاح يضاف لجهود الدولة الاستثنائية.

وأشارت مكرم لصعوبة حصر المصريين المصابين بفيروس كورونا في الخارج، مشيرة إلى أن ذلك يرجع إلى وزارات الصحة بهذه الدول مشددة على المصريين بالالتزام بالتعليمات الوقائية التي تصدرها الدول للمقيمين فيها.

وقدمت مكرم الشكر للجاليات المصرية في الخارج، والتي ساعدت المصريين العالقين في الخارج وقدمت لهم المساعدات.

وأكدت مكرم أنها حضرت اجتماعا للمجموعة الاقتصادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وتحدثوا عن استيعاب العمالة القادمة من الخارج وتوفير فرص عمل لهم، وتقديم أوعية ادخارية وفرص استثمارية لهم.