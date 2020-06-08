محافظ جنوب سيناء يهدي كرسي متحرك لسيدة مسنة

أهدى اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، كرسي متحرك لسيدة مسنة "أفراج عبد السلام مرسي" 88 سنة، والتي سبق إصابتها بكسر في منطقة الحوض.

وسلم اللواء نادر عشماوي، سكرتير عام محافظة جنوب سيناء، اليوم الإثنين، الكرسي لابنة السيدة المسنة لواحظ سعد ذكريا، بحضور اللواء مجدي الوصيف السكرتير العام المساعد، اللواء محمود عيسى، مستشار محافظ جنوب سيناء للمشروعات، وفؤاد عبد العظيم مفوض المحافظ للمجتمع المدني والمشرف على خدمة المواطنين بالمحافظة.

قال فؤاد عبد العظيم مفوض المحافظ للمجتمع المدني، إن السيدة أفراج عبد السلام مرسي، 88 سنة، تعاني من عدم القدرة على الحركة نهائيَا عقب إصابتها بكسر في منطقة الحوض منذ عام، وهي مازالت في مرحلة العلاج، وتقدمت ابنتها "لواحظ" بطلب للحصول على كرسي متحرك، وجرى بحث الحالة اجتماعيًا، وقرر المحافظ إهداء السيدة كرسي متحركة، لمعاونتها على الحركة.

وقدمت لواحظ سعد ذكريا الشكر لمحافظ جنوب سيناء، لسرعة استجابته لطلبها بمساعدة والدتها المسنة التي لا تستطيع الحركة، عقب إصابتها في حادث سيارة بكسر في الحوض، وعانت من صعوبة التحرك، وبتسلمها الكرسي تستطيع الأن الخروج إلى الشارع، والتحرك داخل المنزل لقضاء أغراضها.