محافظ جنوب سيناء يحث القيادات الجديدة على العمل الميداني ومتابعة إجراءات "كورونا"

تسلم اللواء مجدى محمد عبده الوصيف، مهام عمله الجديد في محافظة جنوب سيناء، سكرتيرًا عام مساعد.

وكان اللواء خالد فودة محافظ، جنوب سيناء، قد التقى به بحضور رؤساء المدن الجدد، وقدم التهنئة لهم على ثقة وزير التنمية المحلية فيهم.

وطالب المحافظ من القيادات الجديدة، بعدم السماح لأي من المواطنين بالتعدي على أملاك الدولة، والحفاظ على املاك الدولة وهيبتها، وبذل الجهد خلال المرحلة القادمة لتنفيذ كافة التوجهات السياسية، خاصة ازالة التعديات، والاهتمام بالنظافة ومتابعة كافة الاجراءات الاحترازية نحو مواجهة فيروس "كورونا".

كما أكد المحافظ على ضرورة العمل الميداني، والالتقاء بالمواطنين، والاستماع لمطالبهم وحل مشاكلهم.

وكان اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، قد اعتمد حركة تعينات جديدة منذ عدة أيام، وتضمنت ترقية اللواء نادر حنفي محمود عشماوي سكرتير عام جنوب سيناء الى درجة وكيل وزارة، وتعيين اللواء مجدى محمد عبده الوصيف، سكرتير عام مساعد بجنوب سيناء، واللواء وليد السيد أحمد المعداوي مصطفى، رئيسًا لمدينة دهب، و اللواء محمد منصور محمود شعير، رئيسًا لمدينة نويبع.