ضبط شخصين بالجيزة لقيامهما بالإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية 

استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما فى مجال مكافحة جرائم التعامل بالنقد الأجنبى بالمخالفة للقانون.. فقد أكدت إدارة مكافحة جرائم النقد والتهريب بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام شخصين (عامل بإحدى شركات الصرافة – عاطل) بممارسة نشاط واسع فى مجال الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة لأحكام القانون .

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما بدائرة قسم شرطة العجوزة بمديرية أمن الجيزة حال قيامهما بالتعامل خارج نطاق المصارف المعتمدة بأسعار السوق السوداء وبحوزتهما المبالغ المالية التالية (50000 دولار أمريكى – 4000 جنيه مصرى – هاتف محمول) ، وبفحص الهاتف المضبوط تبين إحتوائه على العديد من الرسائل النصية والمحادثات الصوتية الدالة على نشاطهما غير المشروع ، وبمواجهتهما أقرا بمزاولة نشاطهما فى التعامل بالنقد الأجنبى خارج نطاق المصارف المعتمدة بأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.